64-Jähriger stirbt nach Prügelei in seiner Wohnung

03.04.2017 Dortmund. Ein 64 Jahre alter Mann aus Schwerte ist in der Nacht zu Montag nach einer Prügelei gestorben. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft schlug ein tatverdächtiger Nachbar mehrfach auf den Kopf des Opfers ein. Der 64-Jährige starb kurze Zeit später an Herzversagen. Laut Obduktion litt er an einer Herzerkrankung.

Der 64-Jährige hatte den Angaben zufolge in seiner Wohnung auf einem Bauernhof mit seinem Nachbarn gestritten. Der 27-Jährige stellte sich nach der Auseinandersetzung der Polizei und räumte die Tat ein. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge. Worum es in dem Streit ging, wurde nicht bekannt. (dpa)