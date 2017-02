63-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

23.02.2017 Duisburg. Ein 63-Jähriger hat sich mit seinem Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei zwischen Duisburg und Moers geliefert. Das Fahrzeug des Mannes war den Beamten am Mittwochabend von Zeugen wegen Unfallflucht gemeldet worden und sollte kontrolliert werden, wie ein Polizeisprecher berichtete. Auf seiner Flucht vor einem Streifenwagen stieß der Mann mit seinem Wagen gegen mehrere Autos. Drei Menschen wurden bei den Unfällen verletzt. Ein Polizist und ein Autofahrer kamen in ein Krankenhaus. Der 63-Jährige wurde schließlich auf der Autobahn 40 durch einen Stau gestoppt und von den Einsatzkräften festgenommen. Er wurde zunächst in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.