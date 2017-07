Massencrash bei Köln

05.07.2017 Köln. Am vergangen Freitag ist es auf der Autobahn 3 bei Köln-Mülheim zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Mann aus Sankt Augustin ist vier Tage später an seinen Verletzungen gestorben.

An der Anschlussstelle Köln-Mülheim kam es am Freitagmorgen zu einem schweren Unfall. Sechs Fahrzeuge – vier Autos, ein Kleintransporter sowie ein LKW – sollen an dem Unfall beteiligt gewesen sein. Sieben Personen wurden verletzt. Ein 59-Jähriger aus Sankt Augustin ist vier Tage nach dem Unfall an seinen Verletzungen gestorben.

Wie die Feuerwehr der Stadt Köln mitteilte, hatte der Fahrer des Kleintransporters das Stauende kurz vor der Anschlussstelle Mülheim zu spät erkannt und war mit hoher Geschwindigkeit in mehrere PKW und einen LKW gefahren. Ein Fahrer wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass dieser reanimiert werden musste. Nach den Angaben der Feuerwehr wurde außerdem ein Kleinkind schwer verletzt, das sich mit seiner Mutter in einem anderen PKW befand. Alle weiteren verletzen Personen erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Für die Bergung der Verletzten musste die Autobahn nach Informationen von Straßen.NRW auf kompletter Breite stundenlang gesperrt werden.

Bereits in der Nacht hatte es einen Zwischenfall auf der A3 gegeben. Nach Angaben der Polizei Köln ereignete sich der Unfall um 1:36 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Leverkusen. Ein LKW kippte in die Böschung neben der Fahrbahn. Bei dem Unfall flossen Farbe und Lacke aus. Der LKW und die verlorene Ladung mussten geborgen werden.

Bis in die Abendstunden mussten auf der A3 im Bereich der Anschlussstelle Leverkusen-Zentrum in Fahrtrichtung Oberhausen drei der vier Fahrstreifen gesperrt werden. Im Anschluss wurden Untersuchungen des Erdreiches der Böschung vorgenommen. (dpa/ga)