55-Jähriger gesteht Tötung einer Frau in Gevelsberg

09.03.2017 Gevelsberg. Ein 55-jähriger Mann hat bei der Polizei in Gevelsberg im Ennepe-Ruhr-Kreis die Tötung einer Frau gestanden. Zunächst sei am Donnerstagnachmittag die Leiche der 41-Jährigen in einer Wohnung in der Stadt bei Wuppertal gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Wenig später habe sich ein Mann bei der Polizeiwache in Gevelsberg gemeldet und die Tat zugegeben. Er wurde umgehend festgenommen. Der mutmaßliche Täter und das Opfer hätten sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gekannt, berichtete die Polizei weiter. Die Hintergründe der Tat will eine Mordkommission herausfinden.