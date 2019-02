"Ich haue dich um"

Die Bundespolizisten überwältigten den Mann und steckten ihn in eine Zelle.

Essen . Ein stark alkoholisierter Mann hat in Essen einen Bundespolizisten angegriffen. Zuvor hatte er dem Beamten schon gedroht: "Ich bin kampferfahren und haue dich um."

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.02.2019

Ein 54-jähriger Mann hat am Samstagmittag einen Bundespolizisten angegriffen. Laut Pressemitteilung war der Mann gegen 12 Uhr aufgefallen, weil er es sich in einem Fischrestaurant im Essener Hauptbahnhof "gemütlich" gemacht hatte. Weil er das Restaurant nicht verlassen wollte und dort in einer Sitzgruppe eingeschlafen war, informierten Mitarbeiter die Bundespolizei.

Die Beamten schafften es dann auch, den gebürtigen Gelsenkirchener zu wecken und ihn zum Verlassen der Geschäftsräume zu motivieren. Weil er seine Personalien nicht preisgeben wollte, wurde er zur Dienststelle gebracht. Bereits auf dem Weg dorthin beleidigte er lautstark die beiden Bundespolizisten.

In der Wache erklärte er den Einsatzkräften, dass er kamperfahren sei und zumindest einen Bundespolizisten problemlos "umhauen" könne. Anschließend hob er seine Fäuste und nahm eine Kampfstellung ein. Bevor er seine Ankündigung in die Tat umsetzen konnte, wurde er überwältigt und in die Gewahrsamszelle gebracht.

Ein Atemalkoholtest ergab später, dass er mit 2,14 Promille erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Gegen den polizeibekannten und von der Essener Staatsanwaltschaft mit einer Aufenthaltsermittlung gesuchten 54-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Hausfriedensbruch und Widerstands gegen Polizeibeamte eingeleitet.