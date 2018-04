53-Jähriger bricht durch Glasscheibe auf Dach und stirbt

22.04.2018 Gronau-Epe. Nach einem Arbeitsunfall in Gronau-Epe ist ein 53 Jahre alter Mann aus Schöppingen (Kreis Borken) am Samstag an seinen Verletzungen gestorben. Er hatte am Freitag ein Scheunendach gereinigt, als er plötzlich durch eine Plexiglasscheibe im Dach brach und fünf Meter tief stürzte. Ein Rettungshubschrauber hatte den Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen noch in eine Klinik gebracht, wie die Kreispolizei in Borken am Sonntag berichtete.