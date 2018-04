52-jähriger Radfahrer stirbt nach Sturz in Paderborn

08.04.2018 Paderborn. Ein 52-jähriger Radfahrer ist in Paderborn mit seinem Rennrad gestürzt und an seinen Verletzungen gestorben. Der Mann hatte am Samstag auf einem Radweg die Kontrolle verloren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei zog er sich innere Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen. Warum der Mann die Kontrolle über sein Rennrad verlor, war noch unklar.