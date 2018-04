52-Jähriger mit Schraubenzieher lebensgefährlich verletzt

15.04.2018 Bochum. Ein 20-Jähriger hat einen 52-Jährigen in Bochum lebensgefährlich am Kopf verletzt. Als Tatwaffe nutzte der Bochumer wohl einen Schraubenzieher, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. "Es besteht aktuell der Verdacht, dass der 20-Jährige versucht hatte, Autos aufzubrechen und dabei gestört wurde." Eine Mordkommission ermittelt. Zeugen hatten den Tatverdächtigen festgehalten, bis die Polizei eintraf. Er wurde vorläufig festgenommen.