Kontrolle auf A4 bei Aachen

Aachen. Die Polizei hat an der deutsch-niederländischen Grenze eine 49-Jährige kontrolliert und dabei Heroin sichergestellt. Versteckt waren die Drogen in der Tüte eines Schnellrestaurants.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.10.2018

Mit Heroin statt Hamburger in der Papiertüte eines Schnellrestaurants wollte eine 49-Jährige von den Niederlanden über die A4 nach Deutschland fahren. Doch bei einer Kontrolle flog die Tarnung auf, wie die Polizei mitteilt. Nachdem die Frau am Montag eingereist war, ließen die Beamten den Kofferraum öffnen und warfen einen Blick in das Fahrzeug.

Dabei fiel ihnen die unauffällig im Fußraum gelagerte braune Papiertüte auf. Anders als erwartet, roch diese "auffällig nicht nach Fastfood", war aber dennoch gefüllt. Ein Blick hinein offenbarte das Geheimnis: In der Tüte lag ein mit Klebeband verpacktes Päckchen, in dem sich eine bräunliche Substanz befand. Mit einem Schnelltest wurde diese als Heroin identifiziert, was sich schließlich auf der Dienststelle bestätigte. Dort wurden insgesamt 500 Gramm Heroin gewogen, die einen geschätzten Schwarzwertmarkt von 25.000 Euro haben.

Die 49-Jährige, die strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getreten ist, wurde festgenommen und wegen der illegalen Einfuhr nicht geringer Mengen, nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Am Dienstag soll sie durch die Zollfahndung beim Amtsgericht Aachen vorgeführt werden.