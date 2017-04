50-Jähriger stirbt in Gewahrsamszelle: Vermutlich betrunken

27.04.2017 Essen. In einer Gewahrsamszelle der Polizei Essen ist am Mittwochabend ein 50 Jahre alter Mann gestorben. Er war in Gewahrsam genommen worden, nachdem er vermutlich stark alkoholisiert in einem Imbiss Gäste bedroht und randaliert haben soll. Nachdem ein Arzt seine Haftfähigkeit bescheinigt hatte, kam er in die Zelle. Als sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, riefen Beamte noch einen Notarzt. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Mann. Er wurde am Donnerstag obduziert. Ein Ergebnis stand zunächst noch aus. Hinweise auf eine Gewalteinwirkung durch ihn selbst oder andere gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher. Die Festnahme sei ruhig verlaufen.