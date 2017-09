48-Jähriger auf der Terrasse niedergestochen

03.09.2017 Mülheim an der Ruhr. Ein 48-Jähriger ist am Samstagabend auf seiner Terrasse in Mülheim an der Ruhr niedergestochen worden. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei Essen am Sonntag mitteilte. Mit einer Notoperation konnte dem Mann das Leben gerettet werden. Er liegt allerdings noch im Koma. Noch in der Nacht suchten Polizeibeamte unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Täter. Ein 38-jähriger Tatverdächtiger wurde am Sonntag in seiner Wohnung festgenommen. Zum dem genauen Tathergang sowie dem möglichen Motiv machte die Polizei keine Angaben.