47-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

14.04.2017 Mettingen. Ein Motorradfahrer ist in der Nacht zum Karfreitag in Mettingen (Kreis Steinfurt) tödlich verunglückt. Der 47-Jährige sei aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen geprallt, berichtete die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der Mann an der Unfallstelle. Ob weitere Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt waren, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.