45-Jährige nach Messerattacke außer Lebensgefahr

03.02.2018 Schalksmühle. Die von ihrem Lebengefährten mit einem Messer schwer verletzte Frau (45) aus Schalksmühle im Märkischen Kreis ist außer Lebensgefahr. Das Motiv des 48-Jährigen Mannes ist jedoch weiterhin unklar, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Das Paar war am Freitag aneinandergeraten. Dabei hat der Mann seine Lebensgefährtin mit einem Messer verletzt. Der 45-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Am Samstag sollte er einem Haftrichter vorgeführt werden.