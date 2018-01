41-Jähriger tot aufgefunden: Tatverdächtige festgenommen

21.01.2018 Dortmund. Ein 41 Jahre alter Mann ist in Dortmund tot aufgefunden worden. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Sonntagmorgen auf Anfrage sagte. Demnach hatten Kneipenbesucher die Leiche des Mannes am Samstag in einem leer stehenden Anbau eines Gebäudes entdeckt. Der 41-jährige Mann aus Polen habe schwere Kopfverletzungen aufgewiesen. Daher geht die Polizei von einem gewaltsamen Tod aus.

Nachdem der Mann identifiziert wurde, entdeckten Beamte zwei Männer aus Polen in der Wohnung des Toten. Diese wurden als Tatverdächtige festgenommen. "Nach ersten Ermittlungen kam es wohl zu einer Auseinandersetzung und einem Sturz, wodurch der Mann verblutet ist", sagte Staatsanwalt Jörg Schulte-Göbel. Der 41-Jährige sei bereits zwei Tage tot gewesen, bevor er gefunden wurde. (dpa)