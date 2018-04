4000 Cannabispflanzen in Lagerhalle gefunden

13.04.2018 Bergheim. Dank der guten Nase einiger Handwerker hat die Polizei eine Hanfplantage mit fast 4000 Pflanzen in einer Lagerhalle in Bergheim (Rhein-Erft-Kreis) entdeckt. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, hatten die Handwerker bei Dacharbeiten an der Halle am Dienstag den auffälligen Geruch wahrgenommen. Die verständigte Polizei fand dann die auf vier Räume verteilte Plantage mit den noch jungen Cannabispflanzen. Sie seien professionell angebaut worden: In der Halle waren demnach Lüftungs-, Beleuchtungs- und Bewässerungsanlagen im Wert von etwa 100 000 Euro verbaut. Die Polizei ermittelt nun gegen einen 60-Jährigen aus Aachen.