26.11.2017 Lengerich. Ein 40-Jähriger ist in Lengerich (Kreis Steinfurt) von einem Auto überfahren und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte, hatte der Mann aus zunächst ungeklärter Ursache auf der Straße gelegen. Der 18 Jahre alte Autofahrer bemerkte das nicht rechtzeitig und überfuhr den Mann. Trotz Reanimationsversuchen starb der 40-Jährige noch an der Unfallstelle.