37-Jährige getötet: Ermittler vermuten Beziehungstat

25.01.2018 Augustdorf. Im Fall einer getöteten 37-Jährigen im lippischen Augustdorf gehen die Ermittler von einer Beziehungstat aus. Das Opfer und der tatverdächtige Nachbar hätten sich näher gekannt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Detmold am Donnerstag. Am Mittwoch war gegen den 31-Jährigen Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Er hatte sich zuvor gestellt. Der 31-Jährige habe bislang geschwiegen, sagte der Sprecher.

Die 37-Jährige war am Dienstag tot in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Sowohl Opfer als auch Tatverdächtiger sind den Angaben zufolge Rumänen. Die Ermittler machten zunächst keine Angaben, wie die Frau starb. Sie sei am Mittwoch obduziert worden.

Der Tatverdächtige hatte sich den Angaben zufolge am Mittwochmorgen verletzt in einer Polizeiwache gestellt. Den Ort nannten die Beamten nicht. Die Ermittler gegen davon aus, dass sich der 31-Jährige die Verletzungen auf der Flucht selbst zufügte. Er habe sich nach der Tat im Großraum Dortmund aufgehalten. (dpa)