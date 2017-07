01.07.2017 Köln. Ein Fußgänger ist in der Nacht zum Samstag in Köln von einem Taxi angefahren und tödlich verletzt worden. Der 36-jährige Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben, sagte die Polizei am Samstag. Der Taxifahrer wurde mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt. Die "Rheinische Post" hatte zuvor über den Unfall berichtet.