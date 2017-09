36-Jähriger in Lebensgefahr: Fünf weitere Verletzte

18.09.2017 Straelen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 58 in Straelen (Kreis Kleve) hat sich ein 36 Jahre alter Autofahrer lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte, war der Mann am Steuer seines Autos auf einer Kreuzung mit dem Wagen einer 50-Jährigen zusammengekracht. Der 36-Jährige wurde in die Uniklinik nach Essen gebracht.

Im Wagen des 36-Jährigen wurden drei weitere Männer (37, 23 und 38) schwer verletzt. Die Fahrerin des zweiten Wagens und ihre 18 Jahre alte Beifahrerin verletzten sich ebenfalls schwer. Die B58 und eine weitere Straße waren stundenlang gesperrt. (dpa)