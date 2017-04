15.04.2017 Hagen. Bei einem Streit auf einem Supermarktparkplatz in Hagen ist ein Mann am Samstagmittag durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt worden. Der 36-Jährige sei mit einem 28 Jahre alten Mann über ausstehende Geldbeträge in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Dabei soll der 28-Jährige dem 36-Jährigen ein Messer in die Brust gestoßen haben. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Eine Mordkommission ermittelt.