Deutsche Kinocharts

29.10.2018 Baden-Baden. Der Start von "Halloween" ist perfekt getimt: Kurz vor dem Gruselfest haben sich Hundertausende Kinogänger schon mal in Stimmung gebracht.

Der Horrorfilm "Halloween" dominiert die Kinocharts nun auch in Deutschland. Wie schon in Nordamerika setzte sich die Fortsetzung des Klassikers von 1978 auch hierzulande an die Spitze der Rangliste.

326.252 Zuschauer gruselten sich bei der Rückkehr des Killers Michael Myers in seine Heimatstadt Haddonfield, wo er sich auf die Jagd nach Laurie (Jamie Lee Curtis) macht, die ihm vor 40 Jahren als einzige entkommen konnte.

Die britische Action-Komödie "Johnny English - Man lebt nur dreimal" mit Rowan Atkinson in der Hauptrolle rutschte mit 191.248 Wochenendbesuchern auf den zweiten Platz ab, wie Media Control berichtete.

Auch der Trickfilm "Die Unglaublichen 2" aus den Pixar Studios verlor einen Rang und ist mit 148.143 Besuchern nun Dritter. Platz vier behauptete die deutsche Komödie "Der Vorname" von Sönke Wortmann mit 147.205 Wochenendbesuchern. Der Thriller "Venom" (103.252 ) fiel vom dritten auf den fünften Platz zurück. (dpa)