32-Jähriger stirbt bei schwerem Auffahrunfall auf A44

27.03.2017 Jülich. Bei einem schweren Auffahrunfall in der Nähe von Jülich ist ein 32-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann war am Montagmorgen auf der Autobahn 44 mit hoher Geschwindigkeit auf einen Gefahrguttransporter aufgefahren. Durch den Aufprall sei der 32-Jährige in seinem Kleintransporter eingeklemmt und so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle gestorben sei, teilte die Polizei mit. Der Gefahrguttransporter wurde bei dem Unfall nicht beschädigt.