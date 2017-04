31. Geldautomat gesprengt: Täter entkommen mit Beute

28.04.2017 Wuppertal. Die Serie von explodierenden Geldautomaten reißt trotz Fahndungserfolgen nicht ab. In Wuppertal flog am Freitag der 31. Automat in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen in die Luft. Die maskierten Täter seien auf einem Motorroller entkommen, berichtete die Polizei in Wuppertal. Im vergangenen Jahr waren 136 Geldautomaten in NRW ins Visier der kriminellen Sprengtrupps geraten.

Anwohner waren am Freitag durch den lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden und sahen noch die mit ihrer Beute flüchtenden Gangster. Einer soll eine große Tasche auf dem Rücken getragen haben. Da die Polizisten am Tatort Brandgeruch feststellten, zogen sie die Feuerwehr hinzu. Messungen ergaben einen erhöhten Kohlenmonoxid-Gehalt. Die betroffene Bankfiliale konnte von der Polizei deshalb erst 45 Minuten später betreten werden. (dpa)