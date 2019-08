Polizei vermutet Sabotage

11.08.2019 Montréal. Zum Glück saß niemand drin: Unbekannte sollen das zwei Kilometer lange Seil durchtrennt haben, das die Gondeln in einem beliebten kanadischen Touristenort trug. Die 30 Gondeln daran stürzten auf einen bewaldeten Hang.

An einem beliebten Touristenort im Westen Kanadas sind 30 Seilbahngondeln durch eine mutmaßliche Sabotage in einen Wald abgestürzt. Nach Angaben der Polizei vom Samstag wurde dabei niemand verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen Unbekannte das zwei Kilometer lange Seil im Ort Squamish durchgeschnitten haben, wodurch die 30 Gondeln auf einen bewaldeten Hang abstürzten. Die Seilbahn war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb.

"Wir gehen davon aus, dass das Kabel durchgeschnitten wurde und dass es sich um einen vorsätzlichen Akt von Vandalismus handelt", sagte Kara Triance von der nationalen Polizei Kanadas. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und hofft, Hinweise von Wanderern oder Campern zur Klärung des Falls zu bekommen.

Derweil bekräftigte der Seilbahnbetreiber, dass das Seil in sehr gutem Zustand gewesen sei. Er teilte dem Fernsehsender CBC mit, dass Instandhaltungsarbeiten kurz zuvor abgeschlossen worden waren. Die Seilbahnwerde nun für "unbestimmte Zeit" geschlossen.

@Seatoskygondola indefinitely closed. No injuries. Significant damage. Updates to come. #squamish pic.twitter.com/MmjSeAJjXv