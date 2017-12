02.12.2017 Dinslaken. Ein 30-Jähriger ist in Dinslaken mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Er sei in der Nacht zu Samstag von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei Wesel mitteilte. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Mann aus seinem Wagen. Der 30-Jährige starb noch am Unfallort. Warum er gegen 1.30 Uhr in einer leichten Rechtskurve nach links von der Straße abkam, war zunächst unklar.