29-Jähriger stürzt mit Kinderfahrrad und verletzt sich

18.09.2017 Remscheid. Schwere Kopfverletzungen hat sich ein 29-Jähriger bei einer Tour mit einem Kinderfahrrad zugezogen. Er stürzte mit dem Rad auf einem Gehweg in Remscheid, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wie es zu dem Unfall am Sonntagmorgen kam, war zunächst unklar. Auf Fremdverschulden oder den Einfluss von Alkohol gab es den Angaben zufolge keine Hinweise. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Bei dem Sturz wurde der Lenker des Rades beschädigt, es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.