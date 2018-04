17.04.2018 Freiburg. Nächtelang hat ein singender Nachbar anderen den Schlaf geraubt - bis es ihnen schließlich zu bunt wurde und die Polizei eingriff.

Mitten in der Nacht hat ein 29-Jähriger aus Baden-Württemberg aus vollem Hals Arien geschmettert und damit seiner Nachbarschaft den Schlaf geraubt. Am frühen Dienstagmorgen riefen die Nachbarn in Schliengen nahe der deutsch-französischen Grenze schließlich die Polizei, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilte. Sie beklagten sich demnach gegen vier Uhr, dass der junge Mann schon wieder singe. Seine Arien ertönten zudem immer nachts.

Die Beamten hörten den Gesang des jungen Manns ebenfalls und klingelten bei ihm. Der 29-Jährige habe sich einsichtig gezeigt und versprochen, künftig tagsüber zu üben. (AFP)