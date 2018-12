Sturz in steilem Gelände in Bayern

10.12.2018 Rosenheim. Bei einer Bergwanderung in den bayerischen Alpen ist eine 29-Jährige ums Leben gekommen. Die Frau aus Traunstein wurde am Sonntagabend als vermisst gemeldet, wie die Polizei in Rosenheim am Montag mitteilte.

Das Auto der 29-Jährigen wurde demnach auf einem Wanderparkplatz bei Ruhpolding gefunden. Eine großangelegte Suche verlief zunächst erfolglos.

Als dann am das Handy der Frau geortet werden konnte, fanden Retter deren Rucksack in steilem und felsigem Gelände. Wenig später bargen sie die Leiche der Frau. Es wurden Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. Die Ermittler gingen zunächst von einem Unfall aus. (afp)