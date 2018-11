Autobahnparkplatz Lußhardt

Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis. Bei einer Kontrolle auf einem Autobahnrastplatz an der Autobahn 5 machten die Mannheimer Polizeibeamten eine kuriose Entdeckung. Eine 29-Jährige transportierte ihr Shetlandpony im Kofferraum ihres Autos.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.11.2018

Zeuge eines recht seltenen Anblicks sind Beamte der Walldorfer Polizei am Sonntagmittag geworden. Bei einer Kontrolle auf dem Autobahnparkplatzes Lußhardt an der A5 kamen die Polizisten an einem Kleintransporter vorbei und erlebten eine tierische Überraschung. Im Kofferraum schauten die Beamten in die Augen eines fröhlich kauenden Shetlandponys.

Die 29-jährige Besitzerin des Ponys und des Wagens erzählte daraufhin den Polizisten, dass sie ihr Pony verkauft habe und sie nun mitsamt Pony auf dem Weg zu dem neuen Besitzer wäre. Da die 29-Jährige dabei gegen kein Gesetz verstieß, konnte sie auf dem Fahrersitz und das Shetlandpony in dem mit Stroh ausgelegten Kofferraum ihre Reise fortsetzen.