29-Jährige bei Auffahrunfall in Werne schwer verletzt

09.04.2018 Werne. Eine 29-Jährige ist am Sonntag in Werne bei einem Auffahrunfall schwer verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Wagen auf das Auto eines 70-Jährigen aufgefahren, weil dieser plötzlich gebremst hatte, wie die Polizei Unna am Montag mitteilte. Die 29-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 70-Jährige und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Warum der Mann so plötzlich gebremst hatte, war noch unklar.