Nach Festnahme auf Festgelände

Rottweil. In Rottweil haben ein Mann und eine Frau am Rande eines Festgeländes nach einer Polizeikontrolle die Beamten beleidigt und angegriffen. Der 28-jährige Mann versuchte zu flüchten.

Von Laura Hessler, 05.08.2019

Am vergangenen Freitagabend haben ein Mann und eine Frau Polizeibeamte in Rottweil bei Tuttlingen auf Trab gehalten. Gegen 22.30 Uhr hatten Anrufer über Notruf mitgeteilt, dass ein Mann mit einem Messer auf dem Festgelände unterwegs sei und bereits einen Menschen gebissen habe. Die Beamten trafen den 28-jährigen Mann in der Nähe des Wasserturms am Rande des Festgeländes an und fanden bei einer Durchsuchung ein Klappmesser. Es stellte sich heraus, dass der Mann eine Haftstrafe zu verbüßen hatte und wurde daraufhin festgenommen.

Als der Mann in Handschellen abgeführt werden sollte, wurden die Beamten von einer jungen Frau angegriffen, die den 28-Jährigen begleitet hatte. Auch die 22-jährige Frau musste aufgrund permanenter Beleidigungen sowie Angriffen festgenommen werden. Daraufhin versuchte der Mann zu fliehen, wurde allerdings nach wenigen Metern von einem Diensthund zu Fall gebracht. Der Mann biss den Hund, um sich selbst zu befreien. Eine hinzukommende Polizistin biss er in den Finger und verletzte durch Kratzen eine weitere Beamtin.

Beide Personen wurden zum Polizeirevier gebracht. Der 28-jährige Mann wurde aufrgrund seiner zu verbüßenden Haftstrafe in eine Haftanstalt gebracht. Auf beide kommen nun mehrere Strafverfahren zu, unter anderem wegen Widerstands gegen die Polizei und Gefangenenbefreiung.