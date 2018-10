Schüler aus Brühl verletzt

15.10.2018 Sigirino. Ein Reisebus aus Köln ist in der Schweiz auf einen Autobahnpfosten geprallt. An Bord waren vor allem junge Leute, darunter Schüler aus Brühl. Am Montag wird der größte Teil der in Köln gestarteten Reisegruppe zurückreisen.

Nach dem tödlichen Unfall eines mit jungen Leuten besetzten Kölner Reisebusses in der Schweiz wird der Großteil der Gruppe am Montag in Deutschland zurückerwartet. Bei dem Unglück war eine 27-Jährige ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt, unter ihnen der Fahrer. Der Reisebus war auf der Autobahn im Tessin gegen den Pfosten einer Verkehrsschildanlage gekracht.

Die 25-köpfige Reisegruppe war auf dem Weg nach Assisi in Italien. Sie war am Samstagabend in Köln gestartet, der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen in der Schweiz. Mehrere Menschen wurden mit leichteren Verletzungen in Krankenhäusern behandelt.

Der größte Teil der Gruppe werde am Montag mit der Bahn zurückreisen, erklärte Johannes Hübner vom Internationalen Bustouristik Verband RDA. Er übernahm für das betroffene Bus-Unternehmen die Notfall-Koordination. Die deutsche Botschaft in der Schweiz habe die Betreuung übernommen.

Der Kölner Kardinal Rainer Woelki äußerte sich in einer Mitteilung "zutiefst bestürzt". "Ich leide mit den Verletzten und all den anderen von diesem Unglück Betroffenen", erklärte Woelki in einer Mitteilung des Erzbistums.

Chronik: Schwere Busunglücke in Deutschland und Europa Juni 2018: Bei stockendem Verkehr fährt ein Bus auf der A5 bei Karlsruhe auf einen Müllwagen auf. Eine Frau stirbt, weitere 31 Menschen werden verletzt.

Juli 2017: 18 Menschen sterben in den Flammen, als auf der Autobahn 9 in Bayern ein Reisebus auf einen Sattelzug auffährt und sofort in Brand gerät. 30 weitere werden verletzt.

Oktober 2015: Ein mit Schülern aus Sachsen besetzter Bus verunglückt auf der A4 bei Erfurt. Er kommt nach einem Überholmanöver von der Straße ab und kippt um. Ein Junge stirbt.

Dezember 2014: Bei einem Busunfall auf der A4 bei Bad Hersfeld in Hessen kommen fünf Menschen ums Leben. Der Bus stieß mit einem schlingernden Auto zusammen und stürzte eine Böschung hinab.

Juli 2014: Elf Menschen sterben, als auf der A4 bei Dresden ein Reisebus aus Polen auf einen ukrainischen Bus auffährt.

Juli 2013: Beim schwersten Busunglück in Spanien seit Jahren kommen 9 Menschen ums Leben, mehr als 20 werden verletzt. Das Fahrzeug kam auf einer Landstraße etwa 110 Kilometer nordwestlich von Madrid von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer war eingenickt.

Juni 2013: In Montenegro stürzt ein Bus mit Urlaubern aus Rumänien nördlich der Hauptstadt Podgorica von einer Brücke 40 Meter tief in eine Schlucht. 19 Menschen sterben, mehr als 20 werden verletzt.

März 2012: In einem Schweizer Tunnel kommen 28 Menschen ums Leben, die meisten von ihnen belgische Schulkinder auf einer Klassenfahrt. Ihr Bus war gegen die Wand einer Nothaltebucht geprallt.

September 2010: 14 Polen sterben bei Berlin, als ihr Bus von einem Auto gerammt wird und gegen einen Brückenpfeiler kracht.

Februar 2010: Bei einem der schlimmsten Busunfälle in Österreich kommen 6 Menschen ums Leben, Dutzende werden verletzt. In der Nähe von Wien waren ein Reisebus und zwei Lastwagen kollidiert. Die Kosovo-Albaner an Bord waren auf dem Weg nach München.

November 2008: Nahe Hannover geht auf der A2 ein Reisebus wegen eines technischen Defekts in Flammen auf. 20 Mitglieder einer Reisegruppe auf dem Rückweg von einer Kaffeefahrt kommen ums Leben.

Die Front des Busses wurde völlig zerstört. Über den genauen Hergang und die Ursache des Unfalls machte die Polizei in der Schweiz zunächst keine Angaben und verwies auf die laufenden Ermittlungen.

Angehörige können sich an Notfall-Koordinator Johannes Hübner vom Internationalen Bustouristik Verband RDA wenden. Die Notfallnummer lautet: 0152 24612311 (dpa)