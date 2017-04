26-Jähriger verletzt sich bei Fahrt mit Luxusauto

27.04.2017 Herten. Bei einer Spritztour mit einem gemieteten italienischen Sportwagen hat sich ein 26-jähriger Mann in Herten bei Recklinghausen verletzt und einen hohen Sachschaden verursacht. Der Mann kam am Mittwochabend aus bisher ungeklärter Ursache in der Innenstadt mit dem Wagen von der Straße ab und rammte zwei geparkte Autos und eine Laterne, wie die Polizei mitteilte. Der Sportwagen verkeilte sich unter einem der Autos. Der verletzte Fahrer wurde am Unfallort behandelt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 200 000 Euro.