16.02.2017 Haan. Ein 26-Jähriger ist bei einem Motorradunfall in Haan nahe Wuppertal am Mittwochabend schwer verletzt worden. Innerhalb einer Baustelle stürzte er mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Sturz kam, war zunächst unklar.