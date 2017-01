Von Adidas abgelehnt, im Netz viral

06.01.2017 Ein 26-jähriger Filmstudent bietet dem Adidas einen Clip an, wird aber ignoriert. Jetzt geht der Kurzfilm "Break Free" im Internet viral. Die emotionale Geschichte eines ehemaligen Marathonläufers im Altenheim hat bereits mehr als zwei Millionen Clicks und die Reaktionen sprechen für sich.

"Werbeclips wie dieser berühren das Herz", "einfach schön" oder schlicht "gute Arbeit" - kann man in den Kommentaren unter dem Video auf Youtube lesen.

Kaum zu glauben, dass Eugen Merher, Filmstudent der Filmakademie Baden-Württemberg, mit diesem emotionalen Video beim Sportartikelhersteller Adidas abgeblitzt ist, wie er der Huffington Post berichtete.

Mittlerweile wird man sich diese Frage vielleicht auch in Herzogenaurach stellen, denn mittlerweile haben mehr als zwei Millionen Menschen den Film "Break Free", in dem ein Paar Adidas-Sneaker eine Hauptrolle spielen, auf dem Videoportal angeglickt.

Die Story: Ein Mann in einem Altenheim, offenbar ein ehemaliger Marathonläufer, möchte nichts mehr als die langweilige Routine seines Alltags durchbrechen, seine alten Sportschuhe anziehen und einfach wieder loslaufen. Doch als er beginnt, kleine Runden zu drehen, wird er von dem Personal des Heims aufgehalten, seine Schuhe weggeschlossen. Vom Ehrgeiz gepackt als möchte er allen zeigen, was noch immer ihm steckt, beginnt er, heimlich zu trainieren. Am Ende gelingt dem Mann, dank der Hilfe anderer Mitbewohner, die "Flucht" in die Freiheit.

Für den 26-Jährigen Studenten bleibt zu hoffen, dass Adidas es sich vielleicht doch noch anders überlegt. So oder so - Merher hat bereits einen echten Treffer gelandet. (Marcel Dörsing)