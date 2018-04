250 Kilo schwere Schiffsschraube am Rheinufer entwendet

23.04.2018 Kalkar. Unbekannte haben eine 250 Kilo schwere Schiffsschraube aus Messing am Rheinufer bei Kalkar am Niederrhein abmontiert und gestohlen. Die Schraube war in dem Ortsteil Grieth als Symbol für die Rheinschifffahrt an einer Halterung aufrecht angebracht. Zeugen hatten laut Polizei in der Nacht zu Samstag zwei Tatverdächtige und einen hellen Transporter in der Nähe beobachtet. Details dazu gab es jedoch vorerst nicht. Die Polizei sucht weitere Zeugen.