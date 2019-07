Kostümlauf in den USA

Auburn. Die Tore der Boxen öffnen sich, und heraus sprinten 25 Tyrannosaurus Rex. Auf der Rennbahn Emerald Downs in Auburn laufen sie um den Sieg. Was hat es mit der Aktion auf sich?

Von Jill Mylonas, 09.07.2019

Derzeit sorgt ein Video auf Facebook für Aufsehen, das zeigt, wie 25 Tyrannussaurus Rex über eine Rennbahn in den USA laufen. Ein Event der besonderen Art hat nämlich die Rennbahn Emerald Downs in Auburn ausgerichtet.

Mitarbeiter des Unternehms liefen am Samstag in prähistorischen Kostümen über die Rennbahn - übrigens nicht zum ersten Mal: Seit mehreren Jahren veranstaltet die Firma TriGuard diese Mitarbeiter-Rennen. Lokalen Medien zufolge sind die Mitarbeiter unter anderem schon in Hawaii-Kostümen angetreten. Am Ende gewann der Tyrannosaurus Rex mit der Nummer 13, wie das Video zeigt.