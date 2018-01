Sturz von Steilklippe

Ein Verletzter wird mit einem Rettungshubschrauber geborgen. Bei einem Busunfall waren in Peru mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen.

Bei einem Busunfall sind in Peru mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen.

02.01.2018 Lima. In Peru ist ein Bus von einer Klippe hundert Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei sind mindestens 25 Menschen getötet worden. Das Unglück ereignete sich an einer Stelle, die als "Teufelskurve" bekannt ist.

Bei einem rund hundert Meter tiefen Absturz eines Busses über eine Klippe sind am Dienstag in Peru mindestens 25 Menschen getötet worden. Fünf Verletzte seien bislang gerettet worden, teilte die Polizei mit. Polizisten und Feuerwehrleute seien zur Rettung von Opfern im Einsatz. Doch die Zahl der Toten werde sich voraussichtlich erhöhen.

Der Bus stieß auf einer Küstenstraße 45 Kilometer nördlich der Hauptstadt Lima mit einem Lastwagen zusammen. Er befand sich auf der 130 Kilometer langen Strecke von Huacho nach Lima. An Bord waren 53 Passagiere. Das örtliche Fernsehen zeigte Bilder des umgekippten Busses nur wenige Meter vom Meer entfernt.

Das Unglück ereignete sich an einer Stelle, die als "Teufelskurve" bekannt ist. Einige Einsatzkräfte gelangten mit Hilfe eines Hubschraubers zum Wrack des Busses. Andere hielten sich auf dem Weg zu Fuß nach unten an Seilen fest. (afp)