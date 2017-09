Pionier der Talkshows

Bonn. Vor 25 Jahren startete RTL mit "Hans Meiser" die erste Nachmittags-Talkshow. In kürzester Zeit war das Nachmittagsprogramm mit Nachahmern überflutet. In Arabella & Co erzählten Menschen, was ihnen auf dem Herzen lag.

Von Johanna Kügler, 14.09.2017

Nachmittage - manchmal können sie unendlich lang sein. Vor der Zeit des immer unterhaltenden Internets grübelte RTL deswegen über mögliche Abbhilfe. Im Jahr 1992 war es dann so weit: Mit "Hans Meiser" erblickte die erste tägliche Nachmittags-Talkshow das Licht der Welt.

Das Konzept war einzigartig: Die Zuschauer wurden nicht länger nur durch Prominente und ihren Blick auf das Weltgeschehen unterhalten. Jetzt ging es um die offenbar wirklich bewegenden Themen. Völlig Unbekannte konnten endlich aussprechen, was ihnen auf dem Herzen lag: die "Liebe zu ihrem Star" oder auch "Ihr erstes Mal".

RTL ging es um den Durchschnittsbürger - auch wenn der wahrscheinlich lieber von der Couch aus zusah. Das aber tat er mit Genuss. In den Spitzenzeiten konnte sich Hans Meiser einem Marktanteil von über 40 Prozent sicher sein. Als Folge schwappte eine wahre Welle der täglichen „Rede-Runden“ über das Fernsehprogramm: Von „Arabella“ bis „Ilona Christen“ – Der Zuschauer hatte freie Wahl bei der Betäubung der nachmittäglichen Langeweile.

Der Sender schaffte es zwischenzeitlich auf bis zu fünf Sendungen dieses Formats, doch zur Jahrtausendwende ebbte die Flut ab. Immer mehr Shows wurden eingestampft. „Hans Meiser“ erwischte es schließlich 2001 nach über 1700 Folgen. Der Namensgeber moderierte fortan die Pannenshow "Live! Dumm gelaufen".

Auf den freigewordenen Sendeplätzen quartierten sich fortan Gerichtssendungen ein. In „Richterin Barbara Salesch“ überboten sich Laiendarsteller mit ihren Schauspielkünsten in insgesamt 2147 Folgen. Die Sendung sorgte außerdem für den Song "Maschendrahtzaun". Stephan Raab bastelte mit dem Originalton aus dem Gerichtssaal einen Nummer-eins-Hit.

Inzwischen ist auch diese Ära zu Ende gegangen. Salesch hat sich der Malerei verschrieben. Aber auch die Karriere ihres Vorgängers hat sich weiterentwickelt: Nach dem Rausschmiss bei „NeoMagazinRoyale“ kann sich Hans Meiser nun voll auf seine Rolle bei Watergate.tv konzentrieren. Als Verschwörungstheoretiker.