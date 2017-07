25-Jährige in Düsseldorf umgebracht: Festnahme

17.07.2017 Düsseldorf. Eine 25-jährige Frau ist in ihrer Wohnung in Düsseldorf umgebracht worden. Nun habe ein zehn Jahre älterer Mann die Tat gestanden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag. Es handele sich nicht um eine Beziehungstat. Die Behörden hatten das Verbrechen aus ermittlungstaktischen Gründen drei Wochen lang geheim gehalten. Am vergangenen Wochenende sei der 35-Jährige dann festgenommen worden. Weitere Informationen wollen Staatsanwaltschaft und Polizei am Nachmittag mitteilen.