24-Jähriger bei Unfall unter Alkoholeinfluss verletzt

17.09.2017 Ennepetal. Ein 24-Jähriger Autofahrer ist in der Nacht zum Sonntag bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss schwer verletzt worden. Er sei bei stark überhöhter Geschwindigkeit in Ennepetal von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Auto gegen einen parkenden Lastwagen geprallt, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit. Der 23-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zum Grad der Alkoholisierung machte die Polizei zunächst nicht.