Polizei sucht Zeugen

30.04.2018 Düsseldorf. Die Ermittler gehen von einem tragischen Unfall aus: Ein junger Mann wurde in Düsseldorf tot aufgefunden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In Düsseldorf ist unterhalb der Hafenbrücke ein 21 Jahre alter Mann tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die Todesumstände zunächst noch völlig unklar. Die Ermittler gingen aber von einem tragischen Unglück aus. Der Tote war am Sonntag im Bereich des Molenkopfes entdeckt worden.

Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter 0211/8700 zu melden. (dpa)