30.04.2018 Düsseldorf. In Düsseldorf ist unterhalb der Hafenbrücke ein 21 Jahre alter Mann tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die Todesumstände zunächst noch völlig unklar. Die Ermittler gingen aber von einem tragischen Unglück aus. Der Tote war am Sonntag im Bereich des Molenkopfes entdeckt worden.