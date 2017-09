21-Jähriger schießt am Steuer aus Schiebedach

08.09.2017 Dortmund. Ein 21-Jähriger hat am Steuer seines Sportwagens mit einer Schreckschusspistole aus dem Schiebedach geschossen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, feuerte der junge Fahrer am Donnerstagabend an einer Ampel in Dortmund in die Luft. Der Mann und sein 21 Jahre alter Beifahrer hätten sich demnach einen schlechten Scherz erlaubt. Polizeibeamte stoppten den Wagen wenig später und zwangen die Männer unter vorgehaltener Dienstwaffe, sich auf den Boden zu legen und fesseln zu lassen.

Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Polizisten neben der Waffe auch mehrere Dutzend Patronen. Der Fahrer besitzt den Angaben zufolge keinen Waffenschein, die Pistole und die Munition wurden sichergestellt. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gestellt. (dpa)