"Entsetzliche" Zustände

Mitarbeiter eines Tierheim-Organisation bergen in Montclair (USA) tote sowie verwahrloste, lebende Tiere aus einer Lagerhalle.

06.08.2017 Montclair/USA. Hunderte Hühner, exotische Vögel und Fische, eingepfercht in einer völlig verdreckten Lagerhalle: In Kalifornien haben die Behörden einen schockierenden Fund gemacht.

In einer Lagerhalle im kalifornischen Montclair haben die Behörden rund 2000 verwahrloste Tiere entdeckt. Mitarbeiter von Polizei, Gesundheitsamt und Tierschutzverein fanden zwischen 1000 und 2000 Hühner und Küken sowie rund 100 exotische Vögel, teils eingepfercht in übereinander gestapelte Käfige. Außerdem seien Dutzende Fische entdeckt worden, teilte die Tierschutzorganisation Inland Valley Humane Society & SPCA am Freitag (Ortszeit) mit.

Sie sprach von „entsetzlichen“ Zuständen in dem Industriekomplex. Die mit Kot und Müll völlig verdreckte Halle sei kaum belüftet gewesen. Viele Tiere seien schon verendet gewesen, berichtete die „Los Angeles Times“.

Die Polizei habe die Halle im Zuge von Ermittlungen gegen den Mieter untersucht, der wenige Tage zuvor festgenommen worden sei. Nachdem die Beamten den üblen Gestank bemerkt hätten, seien sie in das Gebäude hineingegangen, sagte ein beteiligter Polizist der Zeitung. „Obwohl die Türen geschlossen waren, konnten wir den Geruch von Fäkalien und Verwesung wahrnehmen. (...) Es ist wahrscheinlich das Schlimmste, was ich je in meiner Karriere gesehen habe.“

Mitarbeiter der Behörden und zahlreiche Freiwillige hätten das Lager am Freitag geräumt, berichteten die Tierschützer. Die noch lebenden Tiere seien in eine Schule in der Stadt Chino gebracht worden. Ihrem ehemaligen Besitzer droht eine Strafe wegen Tierquälerei. (dpa)