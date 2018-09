Deutsche Kinocharts

24.09.2018 Baden-Baden. Schweigers Komödie hat in den ersten Tagen nach dem Filmstart bereits sehr viele Zuschauer in die Kinos gelockt. Sie führt damit das aktuelle Ranking in Deutschland an.

Til Schweiger lud zum Klassentreffen - und fast 200.000 Gäste kamen. Mit 193.630 Besuchern hat Schweigers neuer Film "Klassentreffen 1.0 - Die unglaubliche Reise der Silberrücken" am Startwochenende direkt die Spitze der offiziellen deutschen Kinocharts erobert.

In "Klassentreffen 1.0" wollen es drei Endvierziger beim Wiedersehen mit den alten Schulkameraden nochmal so richtig krachen lassen - und müssen erkennen, dass sie keine 18 mehr sind.

Der Horrorfilm "The Nun" von Regisseur Corin Hardy fällt mit 112.952 Wochenendbesuchern vom ersten auf den zweiten Platz zurück, wie Media Control am Montag berichtete. Als weiterer Neueinsteiger kommt der Fantasyfilm "Das Haus der geheimnisvollen Uhren" mit Jack Black und Cate Blanchett auf 98.461 Besucher und schiebt sich auf Platz drei.

Den vierten Platz verteidigt die Realfilm-Adaption "Pettersson und Findus 3 - Findus zieht um" (92.057 Zuschauer). Unverändert auf der Fünf steht "Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub" (75.600). (dpa)