200 Brieftauben verenden bei Brand

04.07.2017 Duisburg. Etwa 200 Brieftauben sind in einem brennenden Taubenschlag in Duisburg verendet. Menschen seien bei dem Brand am frühen Dienstagmorgen nicht verletzt worden. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf einen zweiten Taubenschlag übergriffen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei belaufe sich der Schaden auf rund 8000 Euro. Der Wert einer Brieftaube sei schwer einzuschätzen, sagte Christoph Schulte vom Verband Deutscher Brieftaubenzüchter. "Das geht von Null bis 100 000 Euro."

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (dpa)