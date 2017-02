200 000 Jungehennen müssen getötet werden

14.02.2017 Wegen des Verdachts eines erneuten Geflügelpestsausbruchs müssen im Kreis Paderborn 200 000 Junghennen getötet werden. Der leitende Kreis-Veterinär Klaus Bornhorst sprach in einer Mitteilung am Dienstag mit Blick auf die weiter grassierende Vogelgrippe vom schlimmsten Seuchengeschehen in Deutschland und Europa seit 30 Jahren.

Nach ersten positiven Schnelltests am Dienstag bestätigten die Veterinäre den Geflügelpesterreger in einem Zuchtbetrieb in Delbrück mit rund 110 000 Tieren. Ob es sich auch um die hochansteckende Virusvariante H5N8 handele, sei jedoch noch nicht bestätigt, teilte der Kreis mit. Vorsichtshalber ordneten die Veterinäre die Tötung des Bestandes an. Außerdem sollen vorsorglich 90 000 Hennen aus Betrieben in den Kreisen Paderborn und Gütersloh gekeult werden, mit denen das Seuchengehöft in Kontakt stand. (dpa)