20 Kinder nach Ferienfreizeit im Krankenhaus

20.08.2017 Lennestadt. Eine Ferienfreizeit in Nordrhein-Westfalen hat für 20 Kinder mit der Einlieferung ins Krankenhaus ein vorzeitiges Ende genommen. Sie hätten über Übelkeit und Erbrechen geklagt, teilte die Feuerwehr mit. Mehrere Rettungswagen und Notärzte waren deshalb in der Nacht zum Samstag im Einsatz. Sie versorgten die Kinder, die in der Schützenhalle von Lennestadt im Kreis Olpe gewesen waren. Nach Angaben der Rettungsleitstelle vom Sonntagmorgen vermutet das Gesundheitsamt, dass sich die Kinder mit einem Norovirus infiziert haben. Zu ihrem Gesundheitszustand waren am Sonntagmorgen keine Details bekannt.