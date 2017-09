20.09.2017 Mexiko-Stadt. Nach dem Erdbeben in Mexiko sind in einer eingestürzten Schule in Mexiko-Stadt 20 Schülern unter Trümmern begraben worden.

Während des heftigen Erdbebens in Mexiko-Stadt sind 20 Kinder beim Einsturz ihrer Schule getötet worden. Auch zwei Erwachsene seien bei dem Unglück ums Leben gekommen, sagte der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto laut dem TV-Sender Televisa bei einem Besuch der Schule am Dienstag (Ortszeit). 30 weitere Kinder und acht Erwachsene werden demnach vermisst.

Rettungskräfte versuchten mit Schaufeln und Händen Überlebende aus den Trümmern der Schule „Enrique Rébsamen“ im Stadtviertel Coapa zu bergen. In einem der Gebäude befand sich auch ein Kindergarten. Das Beben der Stärke 7,1 hatte sich rund 130 Kilometer Luftlinie südöstlich von Mexiko-Stadt bei Axochiapan im Bundesstaat Morelos ereignet. (dpa)